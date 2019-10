Hublot украсили часы Big Bang радугой из разноцветных драгоценных камней

Швейцарская часовая марка Hublot всегда идет в ногу с современными модными тенденциями и задает тон всей часовой индустрии. Так новые модели Big Bang Unico и Big Bang One Click выполнены в актуальном формате — с инкрустацией драгоценными камнями всех семи цветов радуги и даже восьмым, цвета маджента. У двух новых моделей безель часов украшен 48 камнями багетной огранки. Циферблат и 39-миллиметровый корпус часов Big Bang One Click Rainbow с 50-часовым запасом хода и ручным подзаводом украшен паве из 425 разноцветных драгоценных камней, а 45-миллиметровый корпус Big Bang Unico Rainbow c запасом хода в 72 часа — паве из 388 камней.

Восемь цветов представлены рубинами, аметистами, голубыми топазами, цаворитами, розовыми, желтыми, оранжевыми и синими сапфирами. Часы дополняет ремешок из кожи аллигатора с каучуковой подкладкой, также окрашенный в радужное деграде. Благодаря запатентованной системе быстрой смены ремешка One Click его можно легко заменить на любой другой из обширной коллекции Hublot.