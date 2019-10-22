ФАС подтвердила рост цен на гречку

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России зафиксировала в отдельных регионах РФ рост оптово-отпускных цен на гречневую крупу, сообщила RNS начальник управления контроля агропромышленного комплекса ведомства Анна Мирочиненко.

«В соответствии с мониторингом оптово-отпускных цен на социально значимые продукты питания, проводимым ФАС России в рамках выполнения поручения правительства РФ, в отдельных регионах наблюдается рост цен на гречневую крупу от 5% до 29%. Однако фактов нарушения антимонопольного законодательства в этих регионах не выявлено»,— рассказала госпожа Мирочиненко. Она также добавила, что в ФАС жалоб на рост цен на гречку не поступало.

Госпожа Мирочиненко напомнила, что по закону цены на продовольственные товары в оптовом звене не подлежат государственному регулированию. Производители могут устанавливать цены на продукцию в том числе исходя из конъюнктуры рынка, затрат на производство и продвижение продукции, стоимости привлечения заемных средств, курсов валют и других факторов, добавила она. При этом закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ» предусматривает возможность государственного регулирования цен на социально значимые продовольственные товары в рознице.

22 октября газета «Ведомости» со ссылкой на представителей «Ленты» и «Ашана» сообщила, что российские ритейлеры получили от поставщиков гречневой крупы уведомления о повышении цен: речь идет о росте в 20–25%. Представитель сети супермаркетов «Командор», в свою очередь, сообщил о повышении цен на 25–50%, до 59 руб. за килограмм. Ритейлеры связали подорожание с низкими ценами на гречку в предыдущие два года, поскольку это вынудило аграриев снижать посевные площади под эту культуру, в текущем году ожидается минимальный урожай гречихи за пять лет. Министерство сельского хозяйства назвало ситуацию на рынке гречки стабильной, а в сентябре был отмечен незначительный рост оптовых цен на гречневую крупу.