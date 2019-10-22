Министр промышленности Ростовской области Игорь Сорокин стал заместителем губернатора

Губернатор Ростовской области Василий Голубев во вторник, 22 октября, назначил на должность заместителя министра промышленности и энергетики Игоря Сорокина. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

На новой должности господин Сорокин будет курировать вопросы топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов, а также промышленности.

Игорь Сорокин имеет высшее образование по специальности «горный инженер-маркшейдер». Работал в угольной шахте, на промышленных предприятиях, в коммерческих организациях. С 2009 по 2019 год был главой администрации Новошахтинска. С апреля этого года Игорь Сорокин по решению губернатора возглавил министерство промышленности и энергетики области.

Как сообщал „Ъ-Юг“ ранее, Игорь Сорокин подавал документы для участия в конкурсе по выбору главы администрации Ростова, однако позже отозвал свое заявление и не пришел на конкурсные испытания. Изначально эксперты называли господина Сорокина главным конкурентом и.о. главы администрации Алексея Логвиненко, который также участвовал в конкурсе и в итоге победил.

Кристина Федичкина