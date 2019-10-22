Маркетплейс «Перекрестка» начал продажу продукции «Вкусвилла»

Интернет-магазин «Перекрестка» (входит в X5 Retail Group) начал продажу продукции сети «Вкусвилл». Сейчас в каталоге онлайн-супермаркета размещено 47 позиций бренда, все они представлены наименованиями молочной продукции — молоком, кефиром, ряженкой и др. В ближайшее время ассортимент планируется расширить до 382 позиций, сообщает РБК со ссылкой на руководителя направления электронной коммерции «Вкусвилла» Ларису Романовскую.

Компании сотрудничают по модели маркетплейса — «Вкусвилл» самостоятельно привозит продукты в dark store под конкретные заказы, сообщил представитель X5 Retail Group. По словам директора по стратегии и электронной коммерции «Перекрестка» Леонида Довладбегяна, сотрудничество выгодно обеим сетям, поскольку на фоне интереса к ЗОЖ растет популярность продуктов с ультракоротким сроком годности, на которых специализируется «Вкусвилл». Для «Вкусвилла» сотрудничество с X5 Retail Group — новый канал дистрибуции.

Напомним, торговая сеть «Вкусвилл» начала non-food-сегмент — в магазинах компании появились корнеры с детской одеждой российской марки Loloclo.

Подробнее — в материале “Ъ” «“Вкусвилл” пополнит гардероб».