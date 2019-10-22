Суд рассмотрит иск к Кольцово на 38 млн рублей из-за птицы, попавшей в двигатель «Уральских авиалиний»

Арбитражный суд Свердловской области 5 ноября возобновит рассмотрение иска АО «Альфастрахования» и авиакомпании «Уральские авиалинии» к ПАО «Аэропорт Кольцово» (входит в холдинг «Аэропорты регионов») о взыскании 38,8 млн руб. Эту сумму страховая компания выплатила «Уральским авиалиниям» за повреждение самолета.

Инцидент произошел в мае 2017 года, при выполнении рейса U6 3725 по маршруту Екатеринбург-Анталия в Кольцово в двигатель самолета попала птица. Стоимость устранения повреждений самолета авиакомпании выплатил страховщик. Теперь эту сумму «Альфастрахование» пытается взыскать с аэропорта из-за ненадлежащего наземного обслуживания.

Представители Кольцово в суде заявили, что попадание птицы в двигатель воздушного судна было случайным событием. Кроме того, по мнению ответчика, истец не доказал размер ущерба.

По делу были назначены экспертизы, срок проведения которых несколько раз продлевали. 2 октября «Альфастрахование» и «Уральские авиалинии» подали ходатайство о назначении повторной комплексной судебной экспертизы. Оно еще судом не рассмотрено.

Спор между компаниями длится полтора года.

Еще один громкий инцидент с попаданием птицы в двигатель самолета «Уральских авиалинии» произошел этим летом. Борт совершил вынужденную посадку на кукурузное поле в Подмосковье, никто из пассажиров не пострадал.

Подробности истории, читайте в материале «Герой извинился перед пассажирами»