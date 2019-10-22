ТАСС: генерал Оглоблин вышел из СИЗО после дачи показаний на замглавы Генштаба Арсланова

Обвиненный в мошенничестве экс-руководитель Первого управления Главного управления связи Минобороны России генерал-майор Александр Оглоблин пошел на сделку со следствием и вышел из СИЗО. Источник ТАСС сообщил, что он дал показания на других фигурантов дела. В их числе — заместитель главы Генштаба РФ генерал-полковник Халил Арсланов.

«В рамках сделки со следствием Оглоблин рассказал о причастности к делу “Воентелекома” Арсланова и начальника управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС РФ полковника Павла Кутахова... И если полковника сейчас арестовали, то замглавы Генштаба не только не помещен в СИЗО, а продолжает формально занимать свою должность. Сейчас он находится в реанимации, в Центральном военном клиническом госпитале им. П. В. Мандрыка. У Арсланова возникли тяжелые проблемы с сердцем»,— сказал собеседник агентства.

Дело «Воентелекома» возбудили в 2013 году по материалам проверки главной военной прокуратуры. Оно связано с поставками радиотехники и осуществлением авторского надзора за спутниковой связью. В 2019 году было возбуждено новое уголовное дело о махинациях при закупке спецтехники для вооруженных сил.

Господина Оглоблина задержали в 2018 году. Против него дали показания другие фигуранты уголовного дела — бывший первый заместитель гендиректора «Воентелекома» Олег Савицкий и гендиректор «ЭрСиАй» Татьяна Ильина. Они пошли на сделку со следствием и вышли из СИЗО. Они назвали генерала Александра Оглоблина организатором криминальной схемы.

Начальнику войск связи и замглавы Генштаба Халилу Арсланову предъявили обвинение в причастности к хищению 2,2 млрд руб. на прошлой неделе.

О деле господина Оглоблина — в материале “Ъ” «Генерала Оглоблина сдали свои».

Об обвинениях господина Арсланова — в публикации “Ъ” «У генерала повысилось давление на полковников».