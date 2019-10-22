«Ведомости»: РСПП просит Минфин смягчить налоговый режим для холдингов

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) направил в Минфин письмо с предложением об улучшении налогового режима для крупных холдингов. Как сообщают «Ведомости», РСПП предлагает смягчить условия льгот — освободить от налогов дивиденды и доходы, полученные при выходе из капитала компаний. Союз промышленников предлагает освободить от налога дивиденды, если их получатель не менее года владеет хотя бы 25% компании и она не зарегистрирована в стране, входящей в черный список офшоров. Сейчас этот порог составляет 50%. Также РСПП предалагает внедрить в России концепцию распределения затрат внутри холдингов.

Напомним, закон о «спецадминрайонах» (САР) на островах Русский (Владивосток) и Октябрьский (Калининград) предполагает налогообложение «бумажных» курсовых разниц (компании САР отчитываются в рублях, а до редомициляции практически всегда имели кредиты в долларах и евро) и отсутствие льгот по налогу на прибыль при налогообложении дивидендов «у источника» — в общем случае действует стандартная ставка в 15% (на Кипре — 0%).

Правительство планировало оказать поддержку инвестициям и через них росту ВВП будущий закон о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Премьер-министр Дмитрий Медведев на Московском финансовом форуме заявил, что «трудная» работа над ним завершается, он будет вноситься в Госдуму в осеннюю сессию.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «Клятва на кодексах».