Состав сборной России на финальную часть Кубка Дэвиса

Федерация тенниса России (ФТР) объявила состав на финальную часть Кубка Дэвиса, которая пройдет в Мадриде. Об этом сообщает пресс-служба ФТР. В состав команды вошли Даниил Медведев (4-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов), Карен Хачанов (9-е), Андрей Рублев (22-е) и Евгений Донской (118-е).

Сборная России сыграет с командами Испании и Хорватии в группе В, первый матч россияне проведут против испанцев 19 ноября. Каждая встреча будет состоять из одной парной и двух одиночных игр. В состав сборной Испании вошли Рафаэль Надаль (2-е место в рейтинге), Роберто Баутиста Агут (10-е), Пабло Карреньо Буста (34-е), Фелисиано Лопес (59-е) и Марсель Гранольерс (113-е).

В финальной части турнира примут участие 18 сборных, которые будут поделены на шесть групп по три в каждой. В группе А сыграют команды Франции, Сербии и Японии, в группе С — Аргентины, Германии и Чили, в группе D — Бельгии, Австралии и Колумбии, в группе Е — Великобритании, Казахстана и Нидерландов, в группе F — США, Канады и Италии. Победители групп и две лучшие команды, которые займут вторые места, выйдут в 1/4 финала турнира. Полуфиналисты Кубка Дэвиса гарантируют себе участие в турнире 2020 года.

Финальная часть турнира пройдет в Мадриде с 18 по 24 ноября, призовой фонд составит $20 млн.

ТАСС