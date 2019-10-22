Теннисные рейтинги

Рейтинг ATP
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 9545 очков. 2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9225. 3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 6950. 4 (4). Даниил Медведев (Россия) — 5920. 5 (5). Доминик Тим (Австрия) — 5085. 6 (6). Александр Зверев (Германия) — 4425. 7 (7). Стефанос Циципас (Греция) — 3740. 8 (9). Кеи Нисикори (Япония) — 2860. 9 (8). Карен Хачанов (Россия) — 2785. 10 (10). Роберто Баутиста Агут (Испания) — 2575. 11 (11). Маттео Берреттини — 2545. 12 (12). Фабио Фоньини (оба — Италия) — 2370. 13 (14). Давид Гоффен (Бельгия) — 2280. 14 (13). Гаэль Монфис (Франция) — 2260. 15 (15). Диего Шварцман (Аргентина) — 1950. 16 (16). Джон Иснер (США) — 1895. 17 (18). Стэн Вавринка (Швейцария) — 1820. 18 (17). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 1681. 19 (19). Люка Пуйе (Франция) — 1645. 20 (20). Гвидо Пелья (Аргентина) — 1620. 21 (21). Кевин Андерсон (ЮАР) — 1600. 22 (31). Андрей Рублев (Россия) — 1571.
Рейтинг WTA
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 6476 очков. 2 (2). Каролина Плишкова (Чехия) — 5315. 3 (3). Наоми Осака (Япония) — 5246. 4 (5). Бьянка Андрееску (Канада) — 5041. 5 (6). Симона Халеп (Румыния) — 4962. 6 (7). Петра Квитова (Чехия) — 4401. 7 (10). Белинда Бенчич (Швейцария) — 4120. 8 (4). Элина Свитолина (Украина) — 3995. 9 (9). Серена Уильямс (США) — 3935. 10 (8). Кики Бертенс (Нидерланды) — 3870. 11 (11). Джоанна Конта (Великобритания) — 2879. 12 (15). София Кенин (США) — 2615. 13 (14). Мэдисон Кис (США) — 2607. 14 (16). Арина Соболенко (Белоруссия) — 2520. 15 (17). Петра Мартич (Хорватия) — 2458. 16 (18). Маркета Вондроушова (Чехия) — 2390. 17 (13). Анжелик Кербер (Германия) — 2275. 18 (19). Элизе Мертенс (Бельгия) — 2190. 19 (20). Алисон Риск (США) — 2185. 20 (21). Донна Векич (Хорватия) — 2185… 30 (40). Анастасия Павлюченкова — 1560… 35 (38). Екатерина Александрова — 1425… 41 (42). Вероника Кудерметова — 1351… 55 (57). Светлана Кузнецова — 1052… 59 (66). Анна Блинкова — 1016… 70 (37). Дарья Касаткина — 851… 83 (81). Маргарита Гаспарян — 749… 90 (89). Анастасия Потапова — 695… 96 (102). Анна Калинская — 668… 100 (93). Наталья Вихлянцева (все — Россия) — 639.
В скобках — позиция в предыдущей версии рейтинга.
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