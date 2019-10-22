Очередные туры европейских национальных чемпионатов

Чемпионат Англии
9-й тур. «Челси»—«Ньюкасл» 1:0 (Марко Алонсо, 73). «Кристал Пэлас»—«Манчестер Сити» 0:2 (Жезус, 39; Сильва, 41). «Манчестер Юнайтед»—«Ливерпуль» 1:1 (Рашфорд, 36 — Лаллана, 45). «Лестер»—«Бернли» 2:1 (Варди, 45; Тилеманс, 74 — Вуд, 26). «Тоттенхем»—«Уотфорд» 1:1 (Алли 86 — Дукуре, 6). Положение команд. 1. «Ливерпуль» — 25 очков. 2. «Манчестер Сити» — 19. 3. «Лестер» — 17. 4. «Челси» — 17. 5. «Арсенал» — 15 (после 8 матчей). 6. «Кристал Пэлас» — 14. 7. «Тоттенхем» — 12.
Чемпионат Испании. 9-й тур. «Эйбар»—«Барселона» 0:3 (Гризманн, 13; Месси, 58; Суарес, 66). «Атлетико»—«Валенсия» 1:1 (Коста, 36 (пен.) — Парехо, 82). «Мальорка»—«Реал» 1:0 (Лаго, 7). «Севилья»—«Леванте» 1:0 (де Йонг, 86). «Реал Сосьедад»—«Бетис» 3:1 (Хави Гарсия, 22 (автогол); Жозе, 36; Португес, 58 — Морон, 12). Положение команд. 1. «Барселона» — 19 очков. 2. «Реал» — 18. 3. «Гранада» — 17. 4. «Реал Сосьедад» —16. 5. «Атлетико» — 16. 6. «Севилья» — 16.
Чемпионат Германии. 8-й тур. «Боруссия» (Дортмунд)—«Боруссия» (Мёнхенгладбах) 1:0 (Ройс, 58). «Аугсбург»—«Бавария» 2:2 (Рихтер, 1; Финнбогасон, 90+1 — Левандовский, 14; Гнабри, 49). «Лейпциг»—«Вольфсбург» 1:1 (Вернер, 54 — Вегорст, 82). Положение команд. 1. «Боруссия» (М) — 16 очков. 2. «Вольфсбург» — 16. 3. «Бавария» — 15. 4. «Боруссия» (Д) — 15. 5. «Лейпциг» — 14.
Чемпионат Италии. 8-й тур. «Ювентус»—«Болонья» 2:1 (Роналду, 19; Пьянич, 54 — Ларанжера, 26). «Наполи»—«Верона» 2:0 (Милик, 37, 67). «Сассуоло»—«Интер» 3:4 (Берарди, 16; Джуричич, 74; Бога, 81 — Лаутаро Мартинес, 2, 71 (пен.); Лукаку, 38, 45 (пен.)). «Сампдория»—«Рома» 0:0. Положение команд. 1. «Ювентус» — 22 очка. 2. «Интер» — 21. 3. «Аталанта» — 17. 4. «Наполи» — 16. 5. «Кальяри» — 14. 6. «Рома» — 13.
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