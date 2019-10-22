Минприроды ослабило режим охраны

Минприроды разработало единый документ, регламентирующий порядок установления и изменения охранных зон вокруг особо охраняемых природных территорий (ООПТ), а также ограничения в них. Так, ведомство предлагает разрешить в них жилую застройку, а также возводить здания, предназначенные для культурной, религиозной, предпринимательской деятельности и «удовлетворения бытовых, социальных и духовных» человеческих потребностей. Экологи опасаются, что новые правила приведут не только к легализации уже существующих незаконных объектов, но и последующей капитальной застройке таких зон.

Минприроды подготовило новый проект положения об охранных зонах особо охраняемых природных территорий — сейчас он проходит согласования с федеральными органами исполнительной власти. В частности, документ определяет порядок установления, изменения и прекращения существования буферных зон природных заповедников, национальных парков, природных парков и памятников природы, требования к размерам таких зон, а также ограничения, которые в них будут действовать. Ранее “Ъ” сообщал о первой версии документа (см. “Ъ” от 7 марта). Тогда экологи возмутились планами ведомства сократить буферные зоны в 200 раз: в драфте положения говорилось, что ширина буферной зоны не должна быть более 25 км, в то же время ее минимальный размер — 5 м. Действующее положение регламентирует, что минимальная ширина охранной зоны — 1 км. В новом документе речь уже идет о том, что ширина такой зоны не должна быть более 15 км, а для ООПТ, которая расположена на территории города федерального значения,— не более 150 м. Однако минимальные ее размеры в документе не указаны. В буферных зонах предлагается, как и в первоначальном варианте документа, запретить промысловую охоту, строительство новых промышленных и сельскохозяйственных предприятий и их отдельных объектов. В новой версии положения список ограничений пополнила любительская охота, в то время как запрета на сплошные рубки в таких зонах нет. Минприроды также предлагает разрешить размещать в таких зонах здания и сооружения, предназначенные для жилой застройки, культурного развития, религиозного использования, научной и предпринимательской деятельности, отдыха, обеспечения государственного и муниципального управления. Параметры строительства приводятся в самом общем виде: говорится лишь, что высота зданий не должна быть больше 20 метров, максимальный процент застройки в границах земельного участка не должен превышать 1%, а здания и сооружения «не должны оказывать негативного воздействия на природные комплексы».

Новые ограничения не будут распространяться на объекты, размещенные в границах таких зон до вступления нового документа в силу: экологи опасаются, что таким образом будут легализованы все объекты, уже построенные и строящиеся с нарушением законодательства. Например, в охранной зоне национального парка «Лосиный Остров» (см. “Ъ” от 24 сентября) к 2021 году должны появиться четыре жилых корпуса. Экологи, природоохранная прокуратура и Минприроды выступили против строительства, хотя Мосгосстройнадзор выдал разрешения. Руководство нацпарка намерено отменить незаконную стройку через суд.

Заслуженный эколог России Всеволод Степаницкий (ранее работал заместителем главы департамента Минприроды, курировавшего ООПТ) обращает внимание, что сейчас нет единого документа, регламентирующего ограничения в охранных зонах. Ранее эти вопросы решались применительно к каждой ООПТ. «Поэтому где-то с учетом специфики социально-экономической ситуации разрешено что-то строить в исключительных случаях, где-то вообще нет запретов, а где-то — например, вокруг Лосиного Острова — действуют жесткие ограничения»,— объясняет эколог. Господин Степаницкий указывает, что никакое строительство не может быть благоприятно для ООПТ: «Буфер призван минимизировать антропогенное влияние на природоохранные территории, и если такие зоны не будут выполнять свои функции, то это будет просто фикция». Михаил Крейндлин из «Гринписа России» обращает внимание, что под категорию сооружений, предназначенных для предпринимательской деятельности, могут попадать практически любые объекты, в том числе и мусорные полигоны: «Новое положение в случае принятия может привести к масштабной капитальной застройке таких территорий». Господин Крейндлин обращает внимание, что объекты в таких зонах не проходят государственную экологическую экспертизу, и поэтому оценить воздействие будущей стройки будет сложно, а положительные решения будут носить субъективный и даже коррупционный характер.

В Минприроды пояснили “Ъ”, что, поскольку закон обратной силы не имеет, в проекте сделаны исключения для объектов, которые построены со всеми разрешениями, но при установлении новой буферной зоны в нее попадут. «Незаконные стройки в уже существующих охранных зонах ООПТ не будут легализованы»,— заверили “Ъ” в ведомстве. Кроме того, продолжают в Минприроды, в проекте говорится, что размещаемые сооружения в границах охранных зон не должны оказывать негативное воздействие. По каким критериям будет определяться, оказывают ли объекты негативное воздействие, в ведомстве не уточнили.

Анна Васильева