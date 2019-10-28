Клиенты на вырост

Среда современных цифровых банковских услуг стала настолько комфортной, что ею легко пользуется человек любого возраста. А семейный банкинг, который предлагает продукты для всех членов семьи — от внука до бабушки,— не просто модный тренд, а реальность нашего времени.

Василий Сазонов

Конечно, молодежь быстрее адаптируется к новым технологиям и сервисам. Исследователи утверждают: подростки опережают педагогов в знании технологических новинок и интересе к инновациям. Школьники 12–17 лет активно используют современные гаджеты и технологии в повседневной жизни, и их уровень цифровой грамотности также превышает среднероссийский: 73 пункта для подростков от 14 до 17 лет и 77 пунктов для молодых людей от 18 до 24 лет (среднероссийские показатели примерно 52–53 пункта).

В условиях быстро развивающейся цифровой экономики никто уже не сомневается: финансовая грамотность — базовая основа благополучия россиян. Не случайно Центробанк и сами банки ведут постоянную работу по финансовому просвещению и повышению финансовой грамотности. Такие профильные занятия появились уже в некоторых российских школах. А для пожилых россиян есть курсы по финансовому просвещению. Финансовая грамотность способствует принятию верных решений, минимизирует риски и, что самое важное, способна повысить финансовую безопасность страны в целом. Недостаточное понимание того, как работают механизмы в мире личных финансов, делает человека уязвимым перед мошенниками, чрезмерными долгами и социальными проблемами. Следствием этого может быть даже неграмотное планирование выхода на пенсию.

Но банковский сектор не только готов учить нас, как не потеряться в мире денег, сбережений, конвертаций и переводов, но и с интересом прислушивается к своим клиентам. Среди которых — не удивляйтесь — есть даже дети! Ведь они — завтрашние клиенты. Их опыт работы с источниками информации и способ принятия решений отличается даже от привычек их родителей. Чего уж говорить о бабушках и дедушках, которые еще помнят бумажные сберкнижки для начисления пенсии. Понятно, что банки с интересом изучают мнение людей, которые будут формировать завтрашний спрос, и учитывают это при разработке продуктовой линейки и сервисов.

Детский совет директоров

Почта-банк провел первое в России заседание детского совета директоров. Шесть школьников на час заняли кресла топ-менеджеров. Возглавил детский совет президент — председатель правления Почта-банка Дмитрий Руденко. Школьники, ставшие банкирами на час,— победители всероссийского конкурса «Лучший урок письма» в номинации Почта-банка. Эссе, которое они писали, было на тему «Если бы я был президентом банка, какую услугу предложил бы в первую очередь». Сам конкурс, придуманный 17 лет назад, проводят Почта России, МГУ им. М.В. Ломоносова и Союз писателей России. За эти годы в конкурсе приняли участие уже 2,5 млн ребят. Почта-банк уже несколько лет поддерживает конкурс и в этом году предложил школьникам подумать, что бы они сделали на месте президента банка. «Впервые в нашей стране банк проводит такое уникальное мероприятие — детский совет директоров. Сама банковская тема — одна из самых сложных и самых интересных,— говорит создатель конкурса "Лучший урок письма", руководитель направления спонсорских и социальных проектов Почты России Вадим Носов.— И ребята, на мой взгляд, отлично справились с заданием. А смелость участвовать в конкурсе и взяться за такую непростую тему заслуживает отдельной похвалы!»

Ребята — участники детского совета директоров — приняли участие в открытом обсуждении предложений и даже получили свое первое задание — кто быстрее подпишет и поставит свою именную печать на стопке служебных документов. По окончании заседания школьники отправились на небольшую экскурсию по банку и даже «заглянули» внутрь банкомата, чтобы узнать, как он устроен изнутри.

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Выбор победителей был непростым, говорят организаторы конкурса. «Я читал все эссе, и мне это было чрезвычайно интересно,— сказал президент — председатель правления Почта-банка Дмитрий Руденко.— Порадовало, что в работах ребят много позитивных и глубоких идей. Для меня это еще и отличная возможность посмотреть, кто придет нам на смену: эти ребята будут у руля через 15–20 лет. Выбрать победителей было крайне сложно, потому что каждая работа необычна и интересна по-своему. Но главный критерий, которым мы руководствовались,— чтобы идея была максимально близка к внедрению. Некоторые предложения ребят мы уже реализуем в банке, некоторые — точно возьмем на заметку».

В итоге первое место получил Тимур Файзуллин из села Бураево Республики Башкортостан. Он предложил внедрить голосовое управление терминалами банка и подробно объяснил, почему это нужно и выгодно банку. Тимур также особо отметил в своем эссе, что внедрение инновационных технологий в банковской сфере должно идти и в городах, и в сельских поселениях.

Олеся Лебедева из Мурома стала второй. Она предложила внедрить комплекс целевых банковских программ («Банк-здоровье», «Банк-дети», «Банк-семья», «Банк-жилье», «Банк-природа», «Банк-культура»), каждая из которых подразумевает определенную социальную поддержку: возможность отдыха в санаториях, помощь в трудных ситуациях, помощь детям-сиротам...

И, наконец, бронзовым призером стал Владислав Болквадзе из Рязани — он мечтает, чтобы банк заботился о животных и организовал благотворительный зоопарк-приют, в котором и сотрудники, и клиенты могли бы помогать животным. Это объединило бы людей и сделало их добрее, уверен 9-летний Владислав.

В своих предложениях ребята уделили особое внимание двум аспектам -— технологичному и социальному. Именно эти направления лежат в основе работы Почта-банка, а значит, банк с новым поколением на одной волне.

Денежная азбука

В кабинете президента банка Фото: «Почта Банк»

В мире, где деньги превратились в виртуальную реальность, научить ребенка пользоваться банковской картой и рассчитать свои средства не менее важно, чем обучить основам грамоты и счета. Ведь деньги в жизни сегодняшних школьников появляются не в 18 лет и не с первой зарплатой. Чем раньше маленький человек поймет, что такое деньги, почему они требуют внимательного отношения, тем спокойнее за своего ребенка могут быть родители. У Почта-банка есть специальные продукты для детей, помогающие обучению азам финансовой грамотности. Например, мобильное приложение для детей и подростков «Почта-банк Младший». Это виртуальная карта ребенка, которая выпускается к счету совершеннолетнего клиента (как правило, родителей). Школьник может управлять картой через мобильное приложение, но, естественно, под контролем взрослого. Родители могут установить ограничения на снятие наличных, покупки в интернете, переводы на другие карты. Как говорят в банке, самые активные пользователи приложения — дети 10–11 лет, хотя получить виртуальную карту можно и в шесть. С помощью этой карты дети могут оплачивать покупки в магазинах и онлайн, мобильную связь, интернет, игры и даже ЖКХ (так дети учатся передавать показания электросчетчика). Ребенок может снять с нее наличные по QR-коду в банкоматах Почта-банка. Сотрудники банка называют это мобильное приложение финансовой азбукой.

«Дети используют наше мобильное приложение как для накопления, так и для расчетов. Мы видим достаточно большое количество токенизированных транзакций в кафе и ресторанах быстрого обслуживания. Маленькие клиенты Почта-банка часто копят деньги для того, чтобы потом за свой счет угостить родных, близких или друзей. Это так трогательно, когда мы видим, что ребенок откладывал по 10–20 рублей, а потом потратил эти деньги не на себя!» — поделилась член правления, директор по развитию электронного бизнеса Почта-банка Анастасия Масленникова.

Таким образом, к окончанию школы молодой человек уже имеет представление о базовых финансовых услугах и ответственном отношении к деньгам. Это тем более важно, что почти половина студентов в стране учатся на платной основе (данные Министерства науки и высшего образования за 2018 год). Но что же делать, если в семье не хватает средств для оплаты учебы в вузе? Здесь возможны два решения — накопить или взять кредит. Что выбрать — решает каждый сам в зависимости от ситуации и предпочтений. Если озаботиться заранее, то необходимую для оплаты обучения сумму можно накопить на вкладе за несколько лет. В конце года у банков обычно появляются выгодные предложения с повышенными ставками. Стоит этим воспользоваться и положить определенную сумму на год, а затем, получив прибавку, продлить вклад или открыть новый.

Второй вариант — пока, к сожалению, менее распространенный в нашей стране, но очень популярный за рубежом,— это целевой образовательный кредит. Ключевым его преимуществом и отличием от обычного кредита является льготный период на время обучения, когда студент оплачивает только проценты по кредиту. Основной долг можно погасить после окончания обучения, устроившись на работу. «Мы стараемся сделать кредиты на образование доступными для молодых людей в любом регионе нашей страны. И здесь важна не только низкая ставка, но и гибкий подход к сложным жизненным ситуациям, в которых могут оказаться студенты. Также важно, что по нашей программе можно получить максимальный кредитный лимит, используя совокупный доход семьи»,— подчеркивает член правления, директор по продуктам и технологиям Почта-банка Григорий Бабаджанян. По программе «Знание — сила» можно получить кредит на образование в любом российском вузе до 2 млн рублей по ставке 9,9 процента годовых.

Что важно: в этой программе учитывается нестабильность финансовой ситуации студента. Например, кредит можно использовать и для частичной оплаты счета за обучение, добавляя собственные средства. Или студент может оплатить очередной период обучения самостоятельно, сохраняя возможность использовать кредит в будущем. При этом проценты начисляются только на реально использованную сумму.

Пройдя через такую «финансовую школу» и «университет», человек к моменту поступления на работу и создания семьи имеет комплексное представление, как устроены личные финансы, умеет планировать и управлять своим бюджетом.

Дела семейные

Вслед за привычками и поведением людей меняются и банковские инструменты. Например, кредитные карты, которые когда-то, на заре молодого банковского рынка России, воспринимались только как «скорая помощь» до зарплаты, сейчас уже используются как удобный платежный инструмент, у которого есть свои выгоды. Банки давно уже поняли, что нужно продавать не продукт или услугу, а решение проблемы или задачи клиента. Именно поэтому в арсенале Почта-банка есть продукты и сервисы, которые помогут в решении любых семейных или личных задач. Ремонт, поездка в отпуск, новая мебель, сборы в школу — для этих целей есть экстренная помощь — кредит наличными или кредитная карта. Последняя позволит еще и бонусы или кешбэк копить за каждую покупку, чтобы потом порадовать себя или близких. А если вы активный клиент банка (а значит, ежемесячно тратите от 10 тысяч рублей по любой карте или в мобильном приложении), то вы еще сможете и управлять своей ставкой по кредиту — она будет снижена на 2 процентных пункта. Кроме того, у Почта-банка один из самых больших на рынке период льготного кредитования по кредитной карте — до 120 дней, в течение которых мы можете пользоваться заемными деньгами без процентов.

Однако старшие члены семьи все же предпочитают копить, а не занимать. И даже умудряются помогать детям и внукам. И Почта-банк это учитывает, предлагая специальные программы для предпенсионеров и пенсионеров. Например, можно перевести в банк пенсию и получать годовой процент на остаток на счете выше, чем средняя ставка вклада на рынке (до 7 процентов годовых по действующей сейчас акции). Так за год можно на 13-ю пенсию накопить. А еще для пенсионеров действует кешбэк 3 процента при оплате картой в самых важных для них категориях — аптеки, автозаправки и ж/д билеты. Плюс скидки на лекарства при заказе по программе «Мое здоровье». Все это неплохая прибавка к семейному бюджету.

Те, кто только задумываются о предстоящей пенсии, как правило, меняют стратегию своего финансового поведения либо на накопительную, чтобы сформировать «подушку безопасности» для следующего периода своей жизни, либо, напротив, на расходную, чтобы закрыть ряд важных потребностей или в дальнейшем обеспечить себе определенный уровень комфорта. Кто-то создает запас средств, кто-то заканчивает ремонты и улучшает жилищные условия, покупает автомобиль, благоустраивает дачу, помогает детям и т.д. Теперь благодаря специальной акции Почта-банка у людей старшего возраста есть отличная возможность еще до выхода на «заслуженный отдых» протестировать льготы и социальные программы, доступные пенсионерам, чтобы потом принять взвешенное решение о выборе банка.

Люди старшего поколения не отстают и в освоении диджитал-сервисов. Активно пользующиеся интернетом россияне пенсионного и предпенсионного возраста обращаются к услугам мобильного и интернет-банкинга ничуть не меньше, чем молодежь, выяснили в компании Ipsos Comcon. Так, среди активных интернет-пользователей в возрасте от 16 до 54 лет 63 процента пользуются мобильным банком, а его интернет-«собратом» — 77 процентов. При этом среди людей от 55 лет мобильный банк в ходу у 54 процентов, а интернет-банкинг — у тех же 77 процентов. Это подтверждает и банковская статистика. Сейчас в Почта-банке 25 процентов клиентов-пенсионеров регулярно используют дистанционные каналы банковского обслуживания. При этом подавляющее большинство из них предпочитают именно мобильное приложение.

Среди самых популярных операций у пенсионеров — оплата мобильной связи (33 процента клиентов), переводы между своими счетами (24 процента), переводы другим клиентам (21 процент), оплата ЖКХ (6 процентов) и интернета (3 процента). Среди востребованных услуг -— открытие онлайн-депозитов. Учитывая такую всеобщую диджитализацию, Почта-банк делает все, чтобы удаленные сервисы были максимально удобными. Например, теперь и саму пенсию можно перевести онлайн, без посещения банковского отделения. Для этого нужно лишь заполнить электронное заявление в специально созданном разделе в мобильном или интернет-приложении банка.

Современный банк все больше становится семейным — как семейный доктор, который знает все про каждого — от бабушки до внука — и каждому может помочь. Поэтому теперь каждый член семьи может с полным правом сказать: это банк для меня.