В Улан-Удэ суд оштрафовал активиста, распылившего газовый баллончик в лицо полицейскому

Советский районный суд Улан-Удэ оштрафовал на 5 тыс. руб. участника несанкционированной акции Дмитрия Хараева, распылившего слезоточивого газа в лицо росгврадейца, говорится в сообщении на сайте суда. Уголовно дело по статье 318 УК РФ («Применение насилия к сотруднику правоохранительных органов») прекращено.

«Согласно материалам дела Хараев не судим, обвиняется в совершении преступления средней тяжести впервые, характеризуется положительно, вину признал, загладил причиненный потерпевшему моральный вред принесенными извинениями, из пояснений потерпевшего следует, что претензий у него не имеется, в содеянном Хараев раскаялся»,— объяснили в суде, почему уголовное дело против господина Хараева прекращено.

Штраф необходимо оплатить до 21 ноября 2019 года. Постановление суда не вступило в законную силу.

Напомним, в сентябре на площади Советов в Улан-Удэ проходили массовые протестные акции. Ее участники требовали перевыборов мэра Улан-Удэ. В ночь на 12 сентября силовики захватили 17 протестующих, ночевавших в автобусе. По версии следствия, Дмитрий Хараев распылил в лицо сотрудника Росгвардии газовый баллончик, когда силовики потребовали от протестующих покинуть автобус, в котором он также находился.

О протестах в бурятской столице читайте в материале “Ъ” «Выборы мэра Улан-Удэ вынесли на площадь».