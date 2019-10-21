Смольный: Идея о создании музея Маннергейма отвергнута и не обсуждается

Идея создания музея Карла Маннергейма в Конюшенном ведомстве в Петербурге ранее была отвергнута и больше не обсуждается. Об этом заявил председатель комитета по культуре Константин Сухенко, сообщает «Интерфакс».

По его словам, говоря о приспособлении Конюшенного ведомства, затрагиваются вопросы правовых отношений города с инвестором, финансовые схемы, а «дискуссии были завершены тогда, когда сняли мемориальную доску».

Поясним, что в период с 1898 по 1903 год во время службы в Санкт-Петербурге Карл Маннергейм занимал пятикомнатную служебную квартиру в комплексе Конюшенного ведомства. Интерьеры квартиры частично сохранились. В 2016 году на здании Военного инженерно-технического университета была установлена памятная доска, которую вскоре сняли из-за протестов общественности.