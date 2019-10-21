Власти отклонили предложение тамбовчан о запрете строительства мусорного завода

Управление ТЭК и ЖКХ Тамбовской области отклонило предложение жителей Сосновского района о недопущении строительства мусорного завода «Экотехнопарк Центральный», следует из заключениях по итогам общественного обсуждения актуализированной территориальной схемы по обращению с отходами.

Напомним, согласно этому документу, к 2023 году на 50 га за 1,9 млрд руб. планируется возвести завод по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов 4–5 классов опасности мощностью 300 тыс. т в год и мусорный полигон мощностью 240 тыс. т в год. Как следует из заключения, предложение местных жителей было отклонено, так как «в соответствии с действующим законодательством» строительство будет вестись «с соблюдением санитарных правил, строительных и экологических требований».

Отметим также, что ранее власти отклонили проект местного ООО «Комэк» по модернизации своего мусоросортировочного комплекса за 819 млн руб. и строительству площадок расположенного по соседству полигона, а также оптимизировать транспортные потоки. Причиной отказа стало наличие в терсхеме «Экотехнопарка Центральный».

Подробнее о двух проектах — в материале “Ъ-Черноземье” «Тамбовский мусор закидывают в схему».

Александр Прытков