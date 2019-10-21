Берлин заморозит цены на аренду жилья

Партии, входящие в Сенат Берлина (главный орган исполнительной власти города), достигли окончательного соглашения о замораживании цен на аренду жилья в германской столице на пять лет, сообщает Bloomberg. Соглашение между социал-демократами, левыми и зелеными позволит городскому собранию утвердить соответствующие нормативные акты с тем, чтобы новые правила вступили в силу уже в первом квартале следующего года.

Власти Берлина начали думать о замораживании квартплаты летом текущего года, после того как с таким предложением выступила лидер Партии зеленых в Сенате и по совместительству сенатского департамента городского развития и жилья Катрин Ломпшер. Меру сочли необходимой после того, как бум на рынке недвижимости поднял стоимость аренды жилья в Берлине вдвое. Тем не менее переговоры между входящими в Сенат партиями затянулись и окончательное соглашение было принято только в конце прошлой недели.

Мэр Берлина социал-демократ Михаэль Мюллер приветствовал соглашение. «Мы заходим на новую территорию. Другие только говорят об этом, а мы делаем»,— цитирует его Bloomberg.

Крупные домовладельцы Берлина, однако, говорят, что план не только не решит проблемы, но и усугубит ее. «Проблема нехватки квартир в Берлине станет острее»,— заявляет пресс-секретарь крупнейшего германского домовладельца компании Vonovia Нина Хенкель. Акции компании упали на понедельничных торгах во Франкфурте на 1,9%. Акции крупнейшего владельца берлинских квартир Deutsche Wohnen упали еще больше — на 4,6%. С июня же, когда о планах замораживания цен только начали говорить, капитализация компании сократилась на одну пятую.

Филипп Ночевка