Обновление автобусов в Воронеже оценено в 3 млрд рублей

Полное обновление парка общественного транспорта в Воронеже может стоить более 3 млрд руб., оценил губернатор Александр Гусев в интервью ТАСС. Власти, по его словам, рассчитывают, что оно произойдет в течение трех ближайших, причем значительная часть — уже в 2020 году.

Господин Гусев напомнил, что в 2020 году мэрия Воронежа будет с марта по июнь перезаключать пятилетние договоры на транспортное обслуживание «с существующими компаниями-перевозчиками или новыми компаниями».

Если воронежские перевозчики не согласятся на условия по обновлению парка, «есть более радикальный способ», сказал господин Гусев. «Придет крупная компания, связанная с производством подвижного состава. Она будет заниматься пассажирскими перевозками и полностью обновит весь подвижной состав. Не из собственных средств, а из заемных - подключится Внешэкономбанк с льготной ставкой финансирования,— рассказал он.— Если будет какое-то противодействие обновлению парка, у нас есть этот запасной вариант».

Напомним, Воронеж вошел в число 45 пилотных городов, где при поддержке Внешэкономбанка (ВЭБ) могут реализовываться «проекты городского развития». «Сейчас ВЭБ рассматривает 109 проектов в 45 городах. Многие из них — проекты в области модернизации общественного транспорта. Основной банковский инструментарий ВЭБа в этих проектах — концессии, кредиты на инфраструктуру, лизинг нового парка,— рассказывали “Ъ-Черноземье” в пресс-службе банка.— По этим проектам ВЭБ работает с крупнейшими российскими корпорациями — группой "Синара" и "Трансмашхолдингом"».

Подробнее о масштабной реформе общественного транспорта в Воронеже — в материале “Ъ-Черноземье”.

Сергей Калашников