Петербургская компания оборудует видеокамерами автодороги в Башкирии

Петербургская компания ООО «Гранд» стала победителем объявленного властями Республики Башкортостан конкурса на поставку стационарных технических средств для фото- и видеофиксации нарушений на региональных автодорогах. Стоимость контракта составит 114,3 млн рублей — на 0,5% ниже изначально заявленной цены, сообщает РБК-Уфа.

Согласно техзаданию, подрядчику необходимо будет поставить оборудование, а также осуществить его монтаж и пусконаладку. Работы должны быть завершены в течение двух месяцев.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Гранд» зарегистрировано в 2014 году в Петербурге. Учредителем указан Юрий Харин. Выручка компании за 2017 год превысила 528 млн руб., увеличившись почти вдвое. Прибыль за отчетный период составила 12,3 млн руб.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что до конца этого года камеры контроля скорости установят на наиболее загруженных автодорогах Ленобласти.