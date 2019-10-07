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Наиболее загруженные трассы Ленобласти оборудуют камерами контроля скорости

Дорожные службы Ленобласти устанавливают камеры для контроля скорости движения на наиболее загруженных региональных дорогах, проходящих через Сертолово, Всеволожск, Янино и Старую Ладогу. В частности, работы по заказу ГКУ «Ленавтодор» ведутся на трассах «Парголово – Огоньки» (Выборгское шоссе), «Санкт-Петербург – завод им. Свердлова – Всеволожск», «Санкт-Петербург – Морье» (Дорога жизни), на Колтушском шоссе и на автодороге «Зуево – Новая Ладога». В Сертолово также дополнительно устанавливается так называемое «табло обратной связи с водителями», на котором будет высвечиваться скорость движения каждой проезжающей машины. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти.

Работа по снижению количества мест с большой концентрацией ДТП ведется в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». До конца года обезопасить планируется 20 участков на 13 дорогах с наиболее интенсивным движением во Всеволожском, Волосовском, Волховском и Ломоносовском районах Ленобласти.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что по программе «Безопасные и качественные дороги» ГКУ «Ленавтодор» заключило 18 контрактов на ремонт региональных трасс в 13 муниципальных районах Ленинградской области. В 2019 году на эти цели направлено около 1,5 млрд рублей.

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