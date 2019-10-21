Болельщика «Зенита», ударившего сотрудника ОМОН, наказали штрафом

Петроградский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении Артема Прохорова, болельщика ФК «Зенит», участника драки с сотрудниками ОМОНа на стадионе «Газпром Арена».

Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.318 УК РФ ( применение насилия в отношении представителя власти). Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, Прохоров приговорен к штрафу в размере 20 тыс. руб. При вынесении приговора суд учел, что осужденный является многодетным отцом и во время драки находился в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, что инцидент произошел 3 августа, в перерыве футбольного матча «Зенит» – «Краснодар». В пресс-службе «Зенита» назвали потасовку «кратковременным столкновением». Еще один участник драки наказан штрафом в размере 15 тыс. руб. Денису Первачуку, также участнику потасовки, за удар по лицу сотрудника Росгвардии грозит реальный срок.