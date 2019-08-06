Напавший на сотрудника ОМОНа футбольный фанат арестован на два месяца

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения 25-летнему Денису Первачуку, которого подозревают в нападении на сотрудника ОМОНа во время матча «Зенит» – «Краснодар» 3 августа на «Газпром Арене». По версии следствия, Первачук из хулиганских побуждений нанес не менее одного удара по лицу замкомандира оперативного батальона ГУ Росгвардии. Футбольный хулиган арестован на два месяца. Он признал свою вину.

Напомним, ранее стало известно о возбуждении двух уголовных дел и задержании двоих подозреваемых в нападении на сотрудников правоохранительных органов во время стычки фанатов с омоновцами на стадионе. Сообщалось, что один из них мог бросить камень в сотрудника правоохранительных органов, в результате чего боец Росгвардии попал в травмпункт.

Второму подозреваемому мера пресечения пока не выбрана.