По факту драки фанатов с ОМОНом на территории «Газпром Арены» проводится проверка

ФК «Зенит» совместно с полицией инициировал проверку по факту инцидента, который произошел в субботу, 3 августа, в перерыве футбольного матча «Зенит» – «Краснодар» на «Газпром Арене», когда группа фанатов петербургской команды подралась с бойцами ОМОНа. В пресс-службе «Зенита» назвали потасовку «кратковременным столкновением».

«Организаторы матча совместно с правоохранительными органами проведут расследование данного инцидента с тем, чтобы определить его причины и предотвратить подобные конфликты на территории стадиона в будущем. Футбольный клуб "Зенит" сделает все возможное, чтобы стадион оставался самой безопасной и комфортной ареной для каждого посетителя»,— говорится в сообщении на сайте клуба.

Отреагировала на произошедшее и Российская премьер-лига, где заявили о проведении собственной проверки, которая была начата сразу после окончания матча. По ее итогам материалы будут направлены в Российский футбольный союз для принятия соответствующих решений, отметили в РПЛ.

При этом в Главном управлении Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили о травме, которую получил в результате стычки с фанатами один из сотрудников ОМОНа. По данным телеканала «78», после окончания игры уже вне территории стадиона кто-то из болельщиков бросил в сторону правоохранителей тяжелый предмет, который угодил в одного из омоновцев. Пострадавший был доставлен в травмпункт для оказания необходимой медицинской помощи. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Напомним, сама игра в рамках 4-го тура РПЛ «Зенит» – «Краснодар» закончилась вничью со счетом 1:1.