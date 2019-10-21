Американский бренд Under Armour закрывает магазины в России

Американский производитель спортивной одежды и обуви Under Armour намерен закрыть свои магазины в России, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники. По словам одного из них, торговые точки прекратят работать в ближайшее время, точные сроки неизвестны.

Всего в России 10 магазинов Under Armour — восемь в Москве и по одному в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Как выяснило издание, четыре магазина уже закрыты, еще три закроют в течение недели. Пока работают точки в московских торговых центрах «Европейский», «Мега Белая Дача» и «Авиапарк».

Собеседники «Ведомостей» связывают проблемы Under Armour с деятельностью ее розничного партнера — «Востокинвест». Как пояснил один из источников издания, зимой компания торговала летним товаром, в ассортименте часто отсутствовали межсезонные вещи, а размерный ряд был ограничен.

Новым российским партнером Under Armour может стать обувной ритейлер Zenden Group (управляет сетями Zenden, Mascotte и Thomas Munz), утверждают два собеседника газеты. По их словам, компании уже ведут переговоры.

Журнал Forbes включил Under Armour в десятку самых дорогих спортивных брендов мира. Издание оценило стоимость бренда в $3,5 млрд.