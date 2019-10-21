Севастополь отказался от объединения с Крымом

Севастополь не будет объединяться с Крымом в единый субъект, мероприятия Федеральной целевой программы развития (ФЦП) будут исполнены на 90%, а проект строительства моста через Севастопольскую бухту отложен на более поздний срок. Об этом врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев рассказал на встрече с журналистами 20 октября. На прошлой неделе исполнилось 100 дней с момента его назначения на пост руководителя города. В правительстве Севастополя “Ъ” пояснили, что из-за плотного рабочего графика господин Развожаев не всегда находил время на комментарии для прессы. Поэтому решил провести встречу с представителями СМИ, которые чаще других обращались к нему с вопросами.

Михаил Развожаев встретился с представителями СМИ на территории музея «Херсонес Таврический» после приема граждан, который он вел целый день. Сначала директор музея провела ему небольшую экскурсию, показав купальню, на месте которой, по одной из многочисленных версий, крестился князь Владимир. Затем господин Развожаев в кабинете директора больше трех часов отвечал на вопросы журналистов: о политике, об экономике и о социальных проблемах города.

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Так, например, Михаил Развожаев заявил, что у него «абсолютно нормальные» отношения с экс-спикером заксобрания Севастополя Алексеем Чалым (конфликты с ним были у двух предыдущих губернаторов города), назвав его «незауряднейшей личностью».

Врио губернатора считает, что если бы господин Чалый сосредоточил всю свою энергию на науке, то был бы «российским Стивом Джобсом».

Господин Развожаев намерен и дальше сотрудничать с ним по всем его «позитивным инициативам» (среди таких он назвал, например, Матросский бульвар, реконструкцию которого ведет благотворительный фонд Алексея Чалого). Вместе с тем, если у Алексея Чалого возникнут «комментарии или другая позиция» по каким-то решениям врио губернатора, он готов к «публичному оппонированию». «Могут позиции совпадать, могут не совпадать. Тут вопрос просто аргументации. Конечно, надо отдать должное, что у Алексея Михайловича донести свою позицию возможностей в Севастополе больше (Алексей Чалый владеет двумя севастопольскими телеканалами и интернет-сайтом.— “Ъ”), чем у меня»,— сказал Михаил Развожаев.

Врио губернатора также заявил, что не советовался с Алексеем Чалым, назначая курировать социальный блок правительства Александра Кулагина и Ольгу Тимофееву (их считают людьми господина Чалого). По его словам, все кадровые решения им были приняты самостоятельно, а курировать медицину и образование он назначил местных людей.

«Приезжие бы начали создавать двигатель внутреннего сгорания. А сейчас надо починить паровой котел»,— сказал господин Развожаев.





Он также в очередной раз заявил, что намерен инициировать изменения в устав города для создания должности первого вице-губернатора. Ее займет вице-губернатор Денис Солодовников, которого врио губернатора назвал одним из сильнейших в РФ «специалистов по имущественным вопросам», с которым он знаком еще с совместной учебы на первом курсе президентской программы подготовки управленческих кадров.

Михаил Развожаев сообщил, что кассовое исполнение мероприятий ФЦП развития Крыма в Севастополе сегодня на уровне 33%. К концу года программа будет исполнена на 90%. По его словам, уже в текущем году начнется строительство больницы скорой помощи (подрядчиком станет одна из структур «Ростеха») и КОС «Южные». Конкурс по определению подрядчика для очистных сооружений будет объявлен на этой неделе. По словам врио губернатора, среди прочих на него планируют заявиться три крупные федеральные компании с опытом реализации подобных проектов. Также в текущем году начнется строительство онкодиспансера, если АО «Сатурн» в конце октября докажет справедливость своей победы на конкурсе по выбору подрядчика, прошедшем весной.

Вместе с тем проект строительства моста через Севастопольскую бухту (построить его обещал экс-губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников) и подводящей к нему автомобильной рокады в ФЦП включен не будет. Их стоимость врио губернатора оценил в 70 млрд руб. и назвал неприоритетными. «Нужно еще оценить целесообразность итоговую для развития города и обсудить с горожанами. Надо к этому проекту подойти после того, как мы реализуем то, что у нас прямо сейчас влияет на повседневную жизнь города»,— считает господин Развожаев. По его словам, в ближайшие два года проектирование моста начато не будет.

Также Михаил Развожаев рассказал, что достигнуты договоренности о спорных участках административной границы с Республикой Крым. Договор о ее утверждении будет подписан до конца года. Вместе с тем, отвечая на вопрос журналистов, он высказался против объединения Севастополя и Крыма в один субъект. «Я считаю, что в 2014 году принято оптимальное и единственно возможное решение»,— сказал Михаил Развожаев.

Вадим Никифоров, Симферополь