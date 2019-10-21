Шойгу назвал причиной выхода США из ДРСМД растущий потенциал России и КНР

Реальной причиной выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) стали восстановление оборонного потенциала России и рост «экономической мощи» Китая, считает глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Срок действия ДРСМД истек 2 августа 2019 года. Вашингтон и Москва отказались перезаключить договор, возложив друг на друга ответственность за его расторжение.

Как заявил российский министр на пленарном заседании Пекинского Сяншаньского форума, «договор перестал соответствовать интересам США». Кроме того, по мнению господина Шойгу, к выходу из ДРСМД Вашингтон подтолкнуло и расширение военного и военно-технического сотрудничества между Москвой и Пекином.

«Убеждены, что реальная причина, побудившая Вашингтон к одностороннему выходу из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности,— это сдерживание Китайской Народной Республики и Российской Федерации»,— сказал Сергей Шойгу, которого цитирует пресс-служба Минбороны.

Министр РФ убежден, что США «загодя готовились к разрушению» ДРСМД. Подтверждением этому, по словам господина Шойгу, послужили испытания крылатой ракеты наземного базирования, которые Вашингтон провел через 16 дней после разрыва договора.

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Напомним, 21 августа Пентагон объявил об успешных испытаниях запрещенной ранее крылатой ракеты Tomahawk. В ответ на это президент РФ Владимир Путин поручил разработать симметричный ответ на действия США. На следующий день две российские подлодки «Тула» и «Юрий Долгорукий» в рамках учений выстрелили баллистическими ракетами по военным полигонам в Архангельской области и на Камчатке. 18 октября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия создаст запрещенную ДРСМД ракету.

О предложении России ввести мораторий на развертывание ракет средней и меньшей дальности читайте в публикации “Ъ”.