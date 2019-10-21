Итоговая явка на выборах в Молдавии составила 41,68%

Всего по Молдавии на местных выборах проголосовало 41,68% избирателей. По данным ЦИКа, явка в Кишиневе составила 36,05%. Глава ЦИКа Дорин Чимил на брифинге заявил, что выборы прошли спокойно и без серьезных нарушений.

«Это был очень важный день для всей страны, сообщаем, что процесс голосования закончен по всей стране, были выбраны местные руководители, а также четыре депутата в одномандатных округах»,— сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Порог явки на местных выборах — 25%. Победителем считается кандидат, набравший более половины голосов. В противном случае в течение двух недель проводится второй тур, в котором участвуют два кандидата, получивших наивысший результат.

На пост мэра Кишинева баллотировалось 17 кандидатов.