В Молдавии проходят выборы в местные органы власти

Всеобщие выборы в местные органы власти начались в Молдавии. Голосование стартовало в 7:00 (соответствует мск), участки закроются в 22:00.
На выборах планируется избрать около тысячи мэров городов и глав сельских администраций, а также свыше 11 тыс. депутатов местных советов, передает ТАСС. Порог явки на местных выборах — 25%. Победителем считается кандидат, набравший более половины голосов. В противном случае в течение двух недель проводится второй тур, в котором участвуют два кандидата, получившие наивысший результат.
На пост мэра Кишинева баллотируются 17 кандидатов.
Молдавию в конце сентября с двухдневным визитом посетил вице-премьер России Дмитрий Козак. Там его поблагодарили за участие в свержении режима олигарха Владимира Плахотнюка и просили еще больше открыть российский рынок для молдавских товаров.
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