Досрочные парламентские выборы в Северной Македонии пройдут 12 апреля 2020 года

Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев после встречи с президентом Стево Пендаровски заявил о проведении досрочных парламентских выборов в стране 12 апреля 2020 года.

«Мы достигли консенсуса в отношении выборов. Они состоятся 12 апреля 2020 года», — написал он у себя в Twitter. Господин Заев также сказал, что «единодушная позиция всех лидеров» состоит в достижении «евроатлантической интеграции».

Техническое правительство нужно сформировать за 100 дней до выборов. Оно начнет работу 3 января 2020 года.

Решение по проведению досрочных выборов приняли после встречи президента с лидерами партий. На мероприятии обсуждался отказ ЕС интегрировать Северную Македонию в 2019 году.

Почему ЕС не принял интеграцию Северной Македонии, даже несмотря на переименование государства — в материале “Ъ” «Кандидатов в Евросоюз оставили в зале ожидания».