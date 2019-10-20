«Динамо» и «Краснодар» сыграли вничью в матче РПЛ

Футболисты московского «Динамо» сыграли вничью с «Краснодаром» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая на стадионе «ВТБ-Арена» в Москве встреча завершилась со счетом 1:1.

Голы забили: Григорий Морозов (3) — Александр Мартынович (35).

«Динамо» с 11 очками занимает 15-ое место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» с 27 очками на третьем месте.

27 октября в рамках 14-го тура РПЛ «Динамо» сыграет с ЦСКА, «Краснодар» в тот же день примет «Оренбург».