Бывшая жена миллиардера Ахмедова потребовала заморозить его активы

Татьяна Ахмедова через суд потребовала заморозить часть активов своего мужа миллиардера Фархада Ахмедова в Великобритании. В 2016 году суд обязал предпринимателя выплатить бывшей жене 41,5% состояния — около £450 млн. Как пишет Daily Mail, он заплатил £5 млн из этой суммы.

В суде изданию подтвердили передачу документов от госпожи Ахмедовой. Возникли сложности в передаче документов бывшему супругу. В его офисе в Москве якобы отказались принимать документы. В итоге их отправили по электронной почте. Документы будут рассматриваться в суде в ноябре.

Развод супругов Ахмедовых был оформлен еще в 2000 году. Спустя три года бывшая супруга ходатайствовала о разводе по английскому праву. Официально в Великобритании развод оформили в 2014 году. В 2017 году Лондонский суд обязал выплатить госпоже Ахмедовой 350 млн, отдать автомобиль Aston Martin и коллекцию произведений современного искусства. В апреле 2019 года господин Ахмедов потребовал от жены возместить убытки в связи с арестом яхты.

Фархад Ахмедов занимает 67 место в рейтинге богатейших бизнесменов России Forbes 2019 года с состоянием $1,4 млрд.

Подробнее о разводе — в материале “Ъ” 2017 года «Российский миллиардер выплатит бывшей жене $584 млн».