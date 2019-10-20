Трамп заявил, что перемирие на границе Турции и Сирии соблюдается

Режим прекращения огня на границе Турции и Сирии соблюдается, сообщил в своем Twitter президент США Дональд Трамп.

«Прекращение огня соблюдается очень хорошо. Были небольшие перестрелки, которые быстро прекратились. Курды переселяются в новые районы»,— сообщил глава государства. Также господин Трамп подчеркнул, что американские солдаты более не находятся в зоне боевых действий или в зонах действия режима прекращения огня.

В ночь на 20 октября о переброске около тысячи американских военных с севера Сирии в западный Ирак заявил глава Пентагона Марк Эспер. По его словам, в Ираке военнослужащие США продолжат борьбу с террористической организацией «Исламское государство» (запрещено в России).

9 октября Турция объявила о начале военной операции «Источник мира» на севере Сирии. Целью наступления Анкара обозначила зачистку приграничной с Турцией сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов («Отряды народной самообороны», YPG), которые Анкара считает ответвлением признанной в Турции террористической Рабочей партии Курдистана (PKK).

В полночь 18 октября Турция приостановила операцию на пять дней. Соглашение было достигнуто в результате переговоров президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с американской делегацией во главе с вице-президентом США Майком Пенсом.

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