Федотов после ухода с главы СПЧ займется изучением искусственного интеллекта

Глава Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов после ухода в отставку возглавит новую кафедру ЮНЕСКО в Высшей школе экономики (ВШЭ), если разрешение на создание кафедры будет получено от секретариата международной организации. Господин Федотов рассчитывает получить ответ до конца текущего года, сообщил он РБК.

Господин Федотов был постоянным представителем РФ при ЮНЕСКО с 1993 по 1998 год. После этого он возглавил кафедру ЮНЕСКО по авторскому праву и другим правам интеллектуальной собственности в Институте международного права и экономики имени Грибоедова, в 2009 году кафедра была переведена в ВШЭ.

«На кафедре велась серьезная работа, мы готовили аспирантов, проводили регулярные конференции, выпускали учебники, некоторые наши аспиранты стали вполне серьезными учеными»,— рассказал глава СПЧ. Однако уже в 2017 году кафедра не отправила вовремя один из отчетов в штаб-квартиру организации в Париж, после чего ЮНЕСКО распорядилась исключить ее из состава своих кафедр. «Это была не очень приятная ситуация. В течение двух лет я пытался добиться восстановления кафедры в Высшей школе экономики, но в ЮНЕСКО ответили, что такая процедура не предусмотрена»,— сообщил господин Федотов.

В 2018 году в ЮНЕСКО было подана заявки на создание новой кафедры, российская комиссия по делам ЮНЕСКО передала ее в секретариат организации в Париже. «Наша заявка находится на рассмотрении, недавно секретариат ЮНЕСКО попросил прислать некоторые уточнения по ней, и я рассчитываю, что до конца года будет окончательный ответ»,— рассказал глава СПЧ.

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Господин Федотов также отметил, что кафедра получит новое название — кафедра ЮНЕСКО по авторскому праву, смежным, культурным и информационным правам — и более широкие компетенции. В частности, большое внимание будет уделяться изучению искусственного интеллекта.

О грядущей смене главы СПЧ стало известно 17 октября. Уход господина Федотова с должности связан с его возрастом — в сентябре ему исполнилось 70 лет, это предельный возраст пребывания на госслужбе.

Михаил Федотов возглавляет СПЧ с 2010 года. Должность господина Федотова после его отставки, скорее всего, займет председатель Общественной палаты РФ Валерий Фадеев.

Об ожидающихся в совете переменах — в материале “Ъ”.