Поиски пропавших на месте прорыва дамбы в Красноярском крае приостановлены

Спасатели приостановили до утра 21 октября активную фазу поисков в районе прорыва дамбы в Курагинском районе Красноярского края.

«Аварийно-спасательные работы ведутся круглосуточно. Приостановлена до утра активная фаза поисков, но дежурные посты выставлены. Все контролируется»,— сообщили «РИА Новости» в краевом главке МЧС.

Напомним, ночью 19 октября в Курагинском районе Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающего предприятия «Сисим», было затоплено два рабочих общежития временного типа. По данным МЧС, погибли 15 человек, 14 были госпитализированы, еще шестеро числились в списке пропавших без вести (20 октября один из них был обнаружен живым).

В рамках возбужденного уголовного дела задержаны трое сотрудников компании-владельца дамбы, в том числе директор. По версии следствия, нарушения при проведении золотодобывающих работ стали причиной аварии. Понедельник, 21 октября, объявлен днем траура по погибшим.

Подробнее об аварии в Красноярском крае — в материале “Ъ” «Дамба подвела артель».