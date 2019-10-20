«Крылья Советов» обыграли «Оренбург» в матче РПЛ

Футболисты самарских «Крыльев Советов» обыграли «Оренбург» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, проходившая на стадионе «Газовик» в Оренбурге, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Единственный гол на 18-ой минуте матча забил Паул Антон.

Благодаря победе «Крылья» вышли на шестое место в турнирной таблице. У самарского клуба 17 очков, столько же у «Урала», однако «Крылья Советов» опережают екатеринбуржцев благодаря победе в личном противостоянии. «Оренбург» с 14 очками на 12-ом месте.

27 октября в рамках 14-го тура РПЛ «Крылья Советов» примут «Зенит», «Оренбург» в тот же день в гостях сыграет с «Краснодаром».