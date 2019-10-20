Причиной пожара в доме в Ярославской области, где погибли дети, стал пождог

Причиной пожара в жилом доме в Ростове (Ярославская область), в результате которого погибли семь человек, в том числе пять детей, стал поджог, сообщили в СКР. В рамках возбужденного дела задержан подозреваемый.

«В рамках расследования уголовного дела задержан житель Ярославской области 1982 года рождения. В настоящее время с ним проводятся следственные действия»,— говорится в сообщении ведомства.

В связи с тем, что причиной пожара стал поджог, уголовное дело переквалифицировано на ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом).

Напомним, пожар в многоквартирном доме по улице Ленинская в Ростове произошел ночью 19 октября. В результате пожара погибли семь человек, трое — пострадали. По первоначальной версии следствия, возгорания произошло из-за неосторожного обращения с огнем.