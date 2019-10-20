Не менее 40 человек пострадали в субботу в ходе протестов в Испании

В Испании в ходе субботних протестов в поддержку осужденных каталонских сепаратистов пострадали по меньшей мере 40 человек, сообщила газета El Pais со ссылкой на местные власти. Среди пострадавших — более 10 сотрудников правоохранительных органов. Для разгона протестующих полиция Барселоны применила резиновые пули.
По меньшей мере 14 человек пострадали в Барселоне, 26 — в Мадриде во время уличных акций, прошедших в стране в субботу. Протестующие возводили и жгли баррикады у зданий полиции. Кроме того, в Барселоне несколько сотен человек устроили в центре города сидячий митинг. По оценкам El Pais, всего в Барселоне в субботних протестах приняли участие более 12 тыс. человек.
Barcelone, 21H23— Remy Buisine (@RemyBuisine) 19 октября 2019 г.
Moment de vie au c?ur d’une ville vivant au rythme des manifestations des independantistes catalans depuis 6 jours consecutifs.
Des manifestants toujours determines. #Barcelona pic.twitter.com/SrZPDK9pTt
Массовые протесты в Испании начались 14 октября, после того как Верховный суд страны осудил на длительные сроки лидеров движения за независимость Каталонии. В ходе акций не раз блокировался аэропорт Барселоны, а также железнодорожные вокзалы. 18 октября в массовом протесте в Барселоне приняли участие более полумиллиона человек. По данным полиции, всего в ходе протестов пострадали около 500 человек. На днях глава правительства Каталонии выступил за новое голосование об автономности.
О самом массовом протесте в Испании за последние несколько дней — в материале “Ъ” «Протесты на полмиллиона».
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