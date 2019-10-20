Трамп обвинил Клинтон в сумасшествии из-за высказываний о связи политиков с Россией

Президент США Дональд Трамп обвинил бывшего госсекретаря и экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон в сумасшествии из-за ее высказываний в адрес двух американских политиков, которых она заподозрила в связях с Россией — конгрессмена от Демократической партии Тулси Габбард и бывшего кандидата на пост президента США от «зеленых» Джилл Стайн.

Хиллари Клинтон заявила, что Россия «обхаживает» кандидата от демократов (по данным СМИ, Тулси Габбард), чтобы на предстоящих выборах баллотировался человек, который будет соответствовать ее интересам, сообщает CNN. Джилл Стайн госпожа Клинтон назвала «российским агентом».

«Она называет конгрессвумен Тулси Габбард "российской фавориткой", а Джилл Стайн — "российским агентом". Как вы может быть слышали, меня тоже назвали большим любителем России (на самом деле, мне нравятся русские люди! Я люблю всех людей!). Хиллари сошла с ума!» — написал господин Трамп в Twitter.

Напомним, в мае 2017 года США начали расследование предполагаемого «российского вмешательства» выборы 2016 года, дело курировал спецпрокурор Роберт Мюллер. В марте 2019 года следствие объявило, что в ходе разбирательства были выявлены многочисленные попытки представителей России вмешаться на предвыборную гонку в США, однако заявить о сговоре между Дональдом Трампом и России нельзя из-за недостаточного количества улик.

Подробнее об итогах «российского дела» — в материале “Ъ” «Прокурор выступил с последним словом».