Глава Пентагона сообщил о переброске около тысячи военных из Сирии в Ирак

Около тысячи американских военных будут переброшены с севера Сирии в западный Ирак, чтобы продолжить борьбу с террористической организацией «Исламское государство» (запрещено в России) и помочь защитить страну, сообщил министр обороны США Марк Эспер. Это решение, однако, необходимо будет тщательно изучить, добавил глава Пентагона.

«Это текущий план игры, все может измениться прямо сейчас или в какой-то момент, когда мы закончим выводить войска, но сейчас планы игры такой»,— сказал журналистам господин Эспер (Reuters).

Глава Пентагона также отметил, что режим прекращения огня на северо-востоке Сирии в целом соблюдается, наблюдается стабилизация на линиях. Периодически появляются сообщения о нарушениях, но это «не удивляет», сказал Марк Эспер.

Напомним, Турция объявила о начале военной операции «Источник мира» в Сирии 9 октября. Цель наступления — очистка приграничной сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов («Отряды народной самообороны», YPG), которые Анкара считает ответвлением признанной в Турции террористической Рабочей партии Курдистана (PKK).

В полночь 18 октября Турция приостановила операцию на пять дней. Соглашение было достигнуто в результате переговоров президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с американской делегацией во главе с вице-президентом США Майком Пенсом. Позднее Анкара и Вашингтон также договорились о создании зоны безопасности на границе с Сирией протяженностью 444 км.

О ситуации в Сирии — в материале “Ъ” «Анкара и Вашингтон сочли себя победителями».