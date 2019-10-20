Президент Сербии Вучич анонсировал встречу с Путиным

Президент Сербии Александр Вучич объявил о предстоящей встрече с президентом России Владимиром Путиным. По словам господина Вучича, она состоится в Сочи 4 декабря. С этим заявлением он выступил во время совместного обращения с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым в Белграде.

«Прошу вас передать мои поздравления президенту Владимиру Путину. А я с радостью жду нашу, думаю, 17-ю встречу в Сочи 4 декабря»,— сказал президент Сербии (цитата по ТАСС).

В ходе визита господина Медведева Москва и Белград подписали соглашение о предоставлении государственного экспортного кредита. Ранее сообщалось, что сумма кредита составит €172,5 млн. Это происходит в рамках договоренностей, которые были достигнуты 17 января во время визита господина Путина в Белград.