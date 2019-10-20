На горячую линию МЧС поступило более 350 звонков после прорыва дамбы в Красноярском крае

Психологи МЧС приняли 352 звонка на горячую линию в связи с прорывом дамбы на реке Сейба в районе поселка Щетинкино в Красноярском крае, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства. «Всего экстренная психологическая помощь оказана в 363-х случаях»,— рассказали там.

Ранее заместитель председателя правительства региона Анатолий Цыкалов заявил, что прорыв дамбы не угрожает другим населенным пунктам. Он рассказал, что сам поселок Щетинкино в результате прорыва дамбы не пострадал, поскольку расположен выше по течению реки.

В ночь на 19 октября на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели, было затоплено два рабочих общежития временного типа. По данным МЧС, погибли 15 человек, 6 пропали без вести. Понедельник, 21 октября, объявлен днем траура.

Подробнее о ЧП — в материале “Ъ” «Дамба подвела артель».