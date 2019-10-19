Власти Красноярского края сообщили об отсутствии угрозы населенным пунктам из-за прорыва дамбы

Прорыв дамбы на реке Сейба в районе поселка Щетинкино в Красноярском крае не угрожает другим населенным пунктам, заявил заместитель председателя правительства региона Анатолий Цыкалов.

«Уровень воды в реке поднялся незначительно из-за того, что это не очень большое водохранилище было. Поэтому повышения воды в нижнем бьефе на этой реке и так далее не прогнозируется и не может произойти. Поэтому угрозы населенным пунктам внизу по течению нет»,— цитирует господина Цыкалова «РИА Новости».

Он указал, что сам поселок Щетинкино в результате прорыва дамбы не пострадал, поскольку расположен выше по течению реки. «Вся промзона фактически не затронута. Только два нижних балка, где были люди. Еще один балок и два небольших производственных объекта, они смыты. Вся остальная инфраструктура не затронута, она стоит. И готова к продолжению работ»,— сообщил он.

Напомним, в ночь на 19 октября на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели, было затоплено два рабочих общежития временного типа. По данным МЧС, погибли 15 человек, шестеро пропали без вести. По предварительным данным, причиной аварии могли стать нарушения, допущенные при незаконной установке дамбы. Возбуждено уголовное дело. Понедельник, 21 октября, объявлен днем траура по погибшим.

Подробнее об обстоятельствах и возможных причинах аварии — в материале “Ъ” «Дамба подвела артель».