Турция не блокирует отход курдских сил из зоны безопасности в Сирии

Министерство национальной обороны Турции опровергло информацию коалиции «Силы демократической Сирии» о том, что Анкара препятствует выводу курдских отрядов из города Рас-эль-Айн. «Турецкие военные пристально следят за процессом вывода террористов из "Сил народной самообороны" из конкретных регионов в рамках достигнутых договоренностей между США и Турцией»,— приводит ТАСС выдержку из сообщения военного ведомства.

«В этой связи абсолютно никаких препятствий не было»,— заявили там. Тесная координация с США продолжается, подчеркнули в Минобороны Турции.

Турция договорилась с США о создании зоны безопасности на границе с Сирией протяженностью 444 км. Она будет контролироваться турецкими войсками. Глубина зоны безопасности будет составлять 32 км.

Анкара объявила о начале военной операции «Источник мира» в Сирии 9 октября. Целью наступления была названа очистка приграничной сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов. В полночь 18 октября Турция приостановила операцию на пять дней.

Подробнее — в материале “Ъ” «Анкара и Вашингтон сочли себя победителями».