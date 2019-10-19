Туск ожидает от Джонсона письмо об отсрочке по «Брекситу»

Председатель Европейского совета Дональд Туск сообщал, что ожидает письмо от премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с запросом об отсрочке по «Брекситу». «Ожидаю письма. Только что провел разговор с премьер-министром Борисом Джонсоном по вопросу ситуации, сложившейся после голосования в Палате общин»,— написал господин Туск в Twitter.

Источник AFP сообщил, что в ходе телефонных переговоров, господин Джонсон обещал в течение дня отправить ему письмо. «На этом основании Туск начнет консультироваться с лидерами ЕС о том, как реагировать. Это может занять несколько дней»,— сказал источник.

Члены Палаты общин британского парламента приняли поправку об отсрочке выхода страны из состава Евросоюза на три месяца. После оглашения итогов голосования представители Консервативной партии почти в полном составе покинули зал заседаний Палаты общин. Однако, премьер-министр Борис Джонсон все еще намерен вывести Великобританию из ЕС до 31 октября.

Напомним, референдум о выходе Великобритании из ЕС прошел в 2016 году, «Брексит» поддержали 51,9% проголосовавших. Тогдашний британский премьер Дэвид Кэмерон ушел в отставку. Сменившая его Тереза Мэй достигла с ЕС соглашения о «Брексите», но ее сделка не получила одобрение парламента. Весной 2019 года госпожа Мэй ушла в отставку. Пришедший ей на смену Борис Джонсон 18 октября объявил, что сумел достичь нового соглашения с Брюсселем.

Подробности — в материале “Ъ” «Борис Джонсон нашел выход через таможню».