«Спартак» и «Рубин» сыграли вничью в матче РПЛ

Футболисты московского «Спартака» сыграли вничью с казанским «Рубином» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая на стадионе «Открытие Арена» встреча завершилась со счетом 0:0.

После 13-ти туров чемпионата у обоих клубов по 15 очков. «Рубин» в турнирной располагается строчкой выше (8-е место), опережая «Спартак» по дополнительным показателям.

25 октября в рамках 14-го тура РПЛ «Рубин» примет «Урал», «Спартак» 27 октября сыграет с «Локомотивом».