Меркель обсудила с Путиным проведение встречи «Нормандской четверки»

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин обсудили подготовку «скорой» встречи «нормандской четверки», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение правительства ФРГ. «В центре беседы была подготовка в скором времени саммита в "нормандском формате"»,— говорится в сообщении.

Также в ходе разговора госпожа Меркель и господин Путин затронули положение в Сирии и Ливии, а также провели «текущие переговоры о продолжении газового транзита через Украину».

В пресс-службе Кремля отметили, что в ходе разговора они подтвердили важность неукоснительного выполнения минских соглашений, включая формулу «Штайнмайера». Кроме того речь шла о необходимости разведения сил и средств на согласованных участках линии соприкосновения у населенных пунктов Золотое и Петровское. «Киев же под различными предлогами отказывается отводить оттуда свои подразделения и военную технику»,— отмечается в сообщении Кремля.

Напомним, 1 октября трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе согласовала «формулу Штайнмайера», а также разведение сил конфликтующих сторон. Договоренности должны были способствовать встрече лидеров «нормандской четверки» в Париже. Разведение сил должно было начаться 7 октября. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что разведение сил был сорвано из-за нарушения перемирия со стороны самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Новая попытка разведения сил была назначена на 9 октября, однако и она закончилась провалом.

О причинах срыва договоренностей читайте в материале “Ъ” «Донбасс не дает однозначного отвода».