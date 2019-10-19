После поражения в матче с «Уралом» тренер «Тамбова» подал в отставку

Главный тренер ФК «Тамбов» Александр Григорян подал в отставку после матча 13 тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) против «Урала» из Екатеринбурга (1:2). Руководство клуба, занимающего последнее место в РПЛ с восемью очками, ее приняло, пишет «Ъ-Черноземье».

«В целом за мое пребывание накопилось несколько матчей, где нам не повезло. В мужском футболе я не таких больших результатов добился, но в «Луче» и «Нижнем Новгороде» не проигрывал по 10-12 туров. Могу отличить везение и невезение. Если тренер начинает сомневаться, то он должен уйти в отставку», — так господин Григорян прокомментировал свое решение в эфире телеканала «Матч ТВ».

Следующий матч «Урал» сыграет 25 октября в Казани с «Рубином». Пока клуб занимает 6 место в турнирной таблице, но еще не все матчи тура сыграны.