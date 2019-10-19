«Урал» в гостях победил «Тамбов» 1:2

В рамках 13 тура российской премьер-лиги футбольный клуб «Урал» в Саранске сегодня встретился с «Тамбовом». Матч закончился в пользу екатеринбуржцев 1:2.

Все мячи были забиты во втором тайме. Сначала Обухов из «Тамбова» реализовал пенальти. Но уже через 10 минут «Урал» вырвал победу: Владимир Ильин сравнял счет, головой отправив мяч в ворота, а затем Вараздат Ароян забил второй мяч.

Следующий матч «Урал» сыграет 25 октября в Казани с «Рубином». Пока клуб занимает 6 место в турнирной таблице, но еще не все матчи тура сыграны.