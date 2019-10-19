Определились все участницы Итогового турнира WTA

Определились все восемь участниц Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA). Турнир пройдет в китайском Шэньчжэне с 27 октября по 3 ноября. Сегодня, выиграв в финале турнира «ВТБ Кубок Кремля» в Санкт-Петербурге, швейцарка Белинда Бенчич стала обладательницей последней путевки в Китай. Российские теннисистки отбор на итоговое соревнование года не прошли.

В Китае на турнире выступят австралийка Эшли Барти, чешки Каролина Плишкова и Петра Квитова, румынка Симона Халеп, канадка Бьянка Андрееску, японка Наоми Осака, украинка Элина Свитолина и швейцарка Белинда Бенчич.

В прошлом году победительницей Итогового турнира WTA стала украинка Элина Свитолина. Единственной россиянкой, выигравшей престижный турнир была Мария Шарапова в 2004 году. Призовой фонд в этом году составит рекордные $14 млн.

О том, как на Кубке Кремля разыгрывалась последняя путевка на игры в Ките — в материале “Ъ” «Корень Шэньчжэня».