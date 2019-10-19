Обыски идут в компании-владельце рухнувшей в Красноярском крае дамбе

Следователи проводят обыски в офисе холдинга «Сибзолото», которому принадлежит дамба, обрушившаяся в Красноярском крае ночью 19 октября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. В результате ЧП погибли 15 человек, 13 числятся пропавшими без вести.

По словам собеседника агентства, работают две бригады сотрудников следственных органов: одна — в офисе «Сибзолота» в Красноярске, другая — на месте происшествия. В региональном СКР пока никак не прокомментировали эту информацию.

Вот так выглядит место прорыва дамбы в Красноярском крае, сейчас там работают спасатели.



По последним данным, в результате происшествия погибли 15 человек, 16 получили травмы. Судьба пятерых человек пока неизвестна pic.twitter.com/5vqzllDq4f — НТВ (@ntvru) October 19, 2019

По предварительным данным, причиной аварии могли стать нарушения, допущенные при незаконной установке дамбы. 21 октября объявлен в Красноярском крае днем траура. В районе, где прорвало дамбу, введен режим ЧС.

Подробности — в публикации “Ъ” «Дамба подвела артель».