19 октября, суббота
Войти в профиль
Новости

Коротко

Новости

все новости

Обыски идут в компании-владельце рухнувшей в Красноярском крае дамбе

Следователи проводят обыски в офисе холдинга «Сибзолото», которому принадлежит дамба, обрушившаяся в Красноярском крае ночью 19 октября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. В результате ЧП погибли 15 человек, 13 числятся пропавшими без вести.

По словам собеседника агентства, работают две бригады сотрудников следственных органов: одна — в офисе «Сибзолота» в Красноярске, другая — на месте происшествия. В региональном СКР пока никак не прокомментировали эту информацию.

По предварительным данным, причиной аварии могли стать нарушения, допущенные при незаконной установке дамбы. 21 октября объявлен в Красноярском крае днем траура. В районе, где прорвало дамбу, введен режим ЧС.

Подробности — в публикации “Ъ” «Дамба подвела артель».

Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя