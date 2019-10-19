Режим ЧС введен в районе Красноярского края, где прорвало дамбу

Власти Красноярского края ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в Курагинском районе, где ночью 19 октября прорвало дамбу, сообщили «Интерфаксу» в краевом МЧС. Из-за инцидента погибли 15 человек еще 44 пострадали. По предварительным данным, причиной аварии могли стать нарушения, допущенные при незаконной установке дамбы.

Росприроднадзор уже фиксировал нарушения в артели, где размыло дамбу. Как сообщает со ссылкой на «РИА Новости» управление Роприроднадзора по Красноярскому краю и Туве, ведомство выдавало артели предписание, которое та не выполнила. С каким нарушением было связано предписание, неизвестно.

Выплата компенсаций пострадавшим при ЧП оценивается в сумму свыше 25 млн руб. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело.

Подробности — в публикации “Ъ” «Дамба подвела артель».